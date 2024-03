VIDEO: Ook Hamilton strandt vroeg in F1-race Australië

Twee grote namen in de Formule 1 zien de finish in Australië niet. Eerst viel Max Verstappen met een remprobleem uit, niet veel later was het einde verhaal voor Lewis Hamilton in de Mercedes. De aard van de problemen is wel anders. Bij Verstappen speelde een opgebrande rem parten, Hamilton had een kapotte Mercedes-krachtbron. Twee plekjes die vrijkomen voor de niet top-vijf teams voor punten dus.