VIDEO: Volg hier de onthulling van de Aston Martin AMR21

Het team ging tot en met afgelopen seizoen nog door het leven als Racing Point, maar de naamswijziging is niet de enige grote verandering die het team uit Silverstone de afgelopen maanden heeft ondergaan. Sinds de overname van de renstal door Lawrence Stroll in de zomer van 2018 is het team in een stroomversnelling geraakt. Het won vorig seizoen z’n eerste Grand Prix en komend seizoen markeert een nieuw hoofdstuk voor het team.

Met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel in huis onderstreept Aston Martin die ambities. De Duitser wordt teamgenoot van Lance Stroll, die in 2020 zijn beste seizoen in de F1 tot nu toe beleefde met twee podiumplaatsen en zijn eerste pole-position in de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije.

Buiten het circuit zijn er plannen voor een nieuwe fabriek in Silverstone, terwijl een groot aantal nieuwe sponsors zich de afgelopen weken en maanden bij het project heeft aangesloten. Hoe de AMR21 er uit zal gaan zien, is vanaf 16.00 uur dus live te volgen via de link hierboven.