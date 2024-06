VIDEO: Ontevreden Max Verstappen in VT2 F1 Spanje

Na een paar moeilijke races was de verwachting dat Red Bull Racing tijdens het Formule 1-weekend in Spanje heer en meester zou zijn. Dat is voorlopig niet het geval. Max Verstappen heeft flink wat te klagen over de balans, terwijl teamgenoot Sergio Pérez ook niet goed voor de dag komt. Er moet dus nog flink wat veranderen aan boord van de RB20.