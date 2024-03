VIDEO: Onderstuur maakt leven Verstappen in Q1 F1 Australië lastiger

Voor Max Verstappen verlopen de eerste meters in de Formule 1-kwalificatie voor de race in Australië niet helemaal naar wens. De tijden zijn niet zo slecht, maar de afstelling van zijn Red Bull-auto valt wat tegen. Zijn auto onderstuurt en dat is tegen de zin van de Nederlander. Het is voor nu geen gigantisch probleem, maar Red Bull Racing doet er goed aan om het euvel voor Q2 op te lossen.