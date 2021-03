VIDEO: Dit is het nieuwe F1-stratencircuit in Saudi-Arabië

De F1 is in december voor het eerst te gast in Saudi-Arabië, dat een meerjarige overeenkomst heeft getekend voor de organisatie van een Grand Prix. Vanaf 2023 moet de race gaan plaatsvinden op het speciaal daarvoor aangelegde circuit van Qiddiya, tot die tijd racet de F1 op een stratencircuit in Jeddah. Donderdagochtend onthulde de koningsklasse van de autosport de lay-out van het Jeddah Street Circuit, dat 6.175 meter lang is en 27 bochten telt. Bovendien heeft de Saudische omloop de ambitie om het snelste stratencircuit op de F1-kalender te worden, met gemiddelde snelheden van rond of boven de 250 kilometer per uur.

Naast de eerste stilstaande beelden van het circuit heeft de F1 meteen ook bewegende beelden naar buiten gebracht. Op het YouTube-kanaal is een video geplaatst met een virtueel onboard rondje over het Jeddah Street Circuit, dat van de hand van de bekende circuitontwerper Hermann Tilke komt. De video geeft een goed beeld van de snelheden die er op het circuit behaald gaan worden, ondanks het feit dat het ontwerp dus 27 bochten telt.