Het gloednieuwe Formule 1-circuit in Jeddah is in minder dan een jaar tijd uit de grond gestampt. Deze week werd er nog met man en macht gewerkt om de laatste werkzaamheden af te ronden, maar de baan was vrijdag net op tijd gereed voor de eerste trainingssessies van de Formule 2 en de Formule 1, die dit weekend in het kader van de allereerste Grand Prix van Saudi-Arabië in actie zullen komen op het ‘stratencircuit’ aan de Rode Zee.

Max Verstappen greep vrijdag meteen de koe bij de horens en was in het eerste deel van de eerste vrije training met afstand de snelste op het Jeddah Corniche Circuit. In onderstaande video neemt de Limburger je mee voor een razendsnel rondje over het nieuwe Formule 1-circuit. Klim aan boord bij de WK-leider en zie hoe hij met zijn RB16B rakelings met meer dan 250 kilometer per uur langs de muren scheert in Jeddah.