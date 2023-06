VIDEO: De Vries verremt zich en hindert Magnussen in bocht 3 F1 Canada Nyck de Vries heeft geen vlekkeloze Grand Prix van Canada. De Nederlander rijdt achteraan in een DRS-trein als hij voor de inhaalactie gaat op Kevin Magnussen. Met DRS open zet hij zijn AlphaTauri in bocht 1 aan de binnenkant en hij laat de Deen weinig ruimte op de exit. Vervolgens kan George Russell onderdoor aan beide coureurs terwijl De Vries zich oplijnt voor een nieuwe inhaalpoging. Richting bocht 3 zet hij de auto opnieuw aan de binnenkant, maar hij blokkeert zijn banden en schiet rechtdoor. Hij laat daardoor Magnussen geen kans om in te sturen. Beide coureurs verliezen veel tijd, maar kunnen wel weer hun weg vervolgen. Het incident wordt wel onderzocht door de stewards.