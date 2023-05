VIDEO: Nyck de Vries valt na eigen fout vroeg uit in Baku

Tsunoda gefrustreerd na clash met De Vries: "Een of andere coureur duwde me de muur in"

Formule 1 GP van Azerbeidzjan

Tsunoda gefrustreerd na clash met De Vries: "Een of andere coureur duwde me de muur in" Tsunoda gefrustreerd na clash met De Vries: "Een of andere coureur duwde me de muur in"