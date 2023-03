VIDEO: Nyck de Vries spint tijdens kwalificatie F1 Jeddah Nyck de Vries maakte zaterdag in de kwalificatie zijn eerste meters van de dag, nadat het team in VT3 een nieuwe power unit in de AT04 van de Nederlander moest zetten. Meteen in zijn eerste ronde in de kwalificatie sloegen de achterbanden bij het aanremmen van de eerste bocht vast, waardoor de Fries in de rondte ging. Hij kon zijn weg wel vervolgen.