VIDEO: De Vries worstelt met langzaam rijdende coureurs tijdens VT3 Na een vochtige middelste deel van de derde vrije training voor de Spaanse GP konden de coureurs in de slotfase weer op slicks de baan op. Nyck de Vries is er echter niet in geslaagd om daar het maximale uit te halen, al is dat niet direct aan hemzelf te wijten. Eerst werd de Nederlander al door Lance Stroll gehinderd in de eerste bocht, iets later in de sessie kwam hij in bochten 10 en 11 de langzaam rijdende Carlos Sainz tegen. De beelden van beide incidentjes zie je in de onderstaande video's.