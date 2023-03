VIDEO: Nyck de Vries ontloopt straf na pitincident met Lando Norris Nyck de Vries zorgde voor een gevaarlijk moment in de pitstraat van Bahrein. De Nederlander werd te vroeg door zijn team weggestuurd, waardoor hij bijna tegen Lando Norris knalde. Wonder boven wonder bleef een touché in de pitlane uit. De wedstrijdleiding onderzocht het incident en bestraft de AlphaTauri-coureur niet.