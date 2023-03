VIDEO: De Vries vroeg klaar in kwalificatie met negentiende tijd in Q1 Als het eerste deel van de kwalificatie in Bahrein een voorbode is voor de rest van het seizoen, dan belooft het een prachtige strijd te worden. De verschillen waren bijzonder klein in de slotfase van het eerste segment en Nyck de Vries werd daar een van de slachtoffers van. Bekijk hier hoe de AlphaTauri-coureur al in Q1 wordt uitgeschakeld met de twintigste tijd, wat P19 wordt nadat de rondetijd van Pierre Gasly wordt geschrapt.