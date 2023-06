VIDEO: De Vries en Magnussen komen bijna in aanvaring in pitstraat Montreal Nyck de Vries en Kevin Magnussen zijn iets dichter bij elkaar gekomen dan dat ze graag zouden willen in de pitstraat tijdens de tweede training. De Vries werd door AlphaTauri weggestuurd net voordat de Deense Haas-coureur naderde: "Oeh f*ck, dat was close!", liet Magnussen meteen via de boordradio weten.