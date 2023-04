VIDEO: Nyck de Vries na crash al vroeg klaar in kwalificatie F1 Baku De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan is dramatisch verlopen voor Nyck de Vries. De AlphaTauri-coureur had in Q1 nog geen competitieve tijd genoteerd, toen hij met te veel snelheid door bocht 3 probeerde te gaan. Het gevolg is een behoorlijke klap tegen de baanafzetting, waardoor de AlphaTauri AT04 zwaar beschadigd raakte en De Vries ridder te voet werd. Hij veroorzaakte hiermee ook de eerste rode vlag van de kwalificatie. In de onderstaande video zie je de beelden van de crash.