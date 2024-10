VIDEO: Norris profiteert volop van foutje Leclerc in F1-race Mexico

In de slotfase van de Formule 1-race in Mexico leek Lando Norris een gevecht met Charles Leclerc uit te gaan vechten, maar na een fout bij het uitkomen van de laatste bocht van laatstgenoemde coureur was dat snel over. Leclerc kwam zelfs helemaal naast de baan terecht en mag van geluk spreken dat het bleef bij een uitstapje. Wonderbaarlijk genoeg hield de Monegask de auto uit de muur. Norris profiteert volop en pakt de tweede plaats. Dat levert hem weer wat extra punten op voor het WK, want hij loopt zo tien punten in op Max Verstappen.