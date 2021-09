VIDEO: Norris en Ocon naar stewards na bijna-aanrijding in VT1

In een hectische slotfase van de eerste training op Circuit Zandvoort was Ocon aan het wachten op een gaatje om aan een laatste snelle ronde te beginnen. Norris zat een eindje achter de Fransman van Alpine en maakte snelheid om de twee rijders voor hem voor het ingaan van de Kumhobocht in te halen. Op het moment dat hij dat probeerde, stuurde Ocon naar de rand van het circuit. Norris moest over het gras om een aanrijding te komen.

Norris liet zich via de boordradio horen en klonk verontwaardigd. De jonge Brit kende een toch al lastige sessie nadat hij even daarvoor al in het grind kwam bij de Kumhobocht. Ocon heeft zijn visie op het incident nog niet gegeven. De stewards van de FIA willen de beide kemphanen nu graag spreken voor aanvang van de tweede training. De afspraak staat rond 13.45 uur gepland.

Bekijk hieronder het volledige incident nog eens: