VIDEO: Nog meer problemen voor Verstappen bij aanvang VT2 Mexico

De eerste vrije training kwam voor Max Verstappen vroegtijdig ten einde vanwege motorproblemen, die voor de tweede vrije training opgelost leken. Ondanks het werk van de monteurs hoorde Verstappen vreemde geluiden komen vanuit de motor. Daarnaast had hij nu ook nog eens problemen met de remmen, zoals te merken was in bocht 1 - de zwaarste remzone van het circuit. Vanwege alle problemen riep race-engineer Gianpiero Lambiase zijn coureur naar binnen zodat zijn team onderzoek kon doen. Niet veel later volgde de rode vlag voor de gecrashte George Russell, waardoor Verstappen relatief gezien weinig baantijd verliest.