VIDEO: Dit is de nieuwe livery van McLaren voor F1-seizoen 2024

Na een periode waarin de bolides grotendeels papaja-oranje waren, racet McLaren inmiddels alweer enkele jaren met een kleurstelling die overwegend papaja-oranje en zwart is. Dat was in 2023 ook het geval, al zorgden enkele lichtblauwe details voor wat contrast in de standaardlivery. Die werd overigens lang niet bij alle Formule 1-races ingezet door een reeks eenmalige kleurstellingen. Bij de nieuwe livery voor het F1-seizoen 2024, die McLaren dinsdagavond onthulde, zijn de lichtblauwe details echter weer komen te vervallen. Wat overblijft is een iets strakkere versie van de oranje en zwarte livery, die op enkele punten licht is aangepast ten opzichte van vorig jaar.

Hoewel McLaren dinsdag het eerste team was dat de kleurstelling voor 2024 onthulde, blijft het nog even wachten op de bolide waarmee Lando Norris en Oscar Piastri dit seizoen aan de start verschijnen. De Britse renstal heeft nog altijd geen datum naar buiten gebracht wanneer de nieuwe auto, die de naam MCL38 gaat dragen, gepresenteerd wordt. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat McLaren ergens in februari een moment prikt om het doek van de wagen te trekken, zoals de overige F1-teams ook doen in de aanloop naar de wintertest in Bahrein. Die vindt tussen 21 en 23 februari plaats op het Bahrain International Circuit, waar tussen 29 februari en 2 maart ook het eerste Grand Prix-weekend van het nieuwe seizoen wordt verreden.