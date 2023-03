VIDEO: Nieuw jaar, nieuwe intro-video met F1-coureurs voor 2023

Onder het bewind van voormalig eigenaar Bernie Ecclestone besteedde de Formule 1 weinig aandacht aan de intro-video, die voorafgaand aan de uitzending van alle sessies te zien was. Sinds Liberty Media de commerciële rechten in 2017 overnam, is dat veranderd. Allereerst werd filmcomponist Brian Tyler aan het werk gezegd om het officiële Formula 1 Theme te componeren. Dat nummer wordt sinds 2018 ook gebruikt bij de intro-video's, waarin de F1-coureurs die dat seizoen actief zijn meteen worden voorgesteld.

Inmiddels is F1 alweer toe aan de zesde nieuwe intro-video op de klanken van het Formula 1 Theme. Alle coureurs hebben in de filmstudio gestaan om beelden te schieten voor deze nieuwe video, die voorafgaand aan de uitzendingen van alle F1-sessies in 2023 te zien gaat zijn. Het eindresultaat heeft F1 donderdag alvast gedeeld via social media.