VIDEO: Rosberg spint in felle strijd met Verstappen in F1 Canada 2016 Max Verstappen had in het Formule 1-seizoen 2016 niet altijd het materiaal om het op te nemen tegen de Mercedessen, maar tijdens de Grand Prix van Canada belandde hij in een gevecht met Nico Rosberg. De Nederlander remde op den duur zo laat, dat bij Nico Rosberg de achterbanden vastsloegen. De Duitser wilde namelijk nóg later remmen voor de chicane, maar dat was over het randje. De inmiddels tweevoudig wereldkampioen finishte die race als vijfde.