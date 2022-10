Toen in 2014 Mercedes bij de nieuwe motorreglementen ineens een raket van een auto had, streden teamgenoten Nico Rosberg en Lewis Hamilton om de wereldtitel. Dan ging lange tijd goed, het waren tenslotte enorm hechte jeugdvrienden. De relatie bekoelde toen Rosberg zijn vleugel stuksneed op de achterband van Lewis Hamilton in Spa-Francorchamps. Uiteindelijk werd Hamilton kampioen.

In 2015 wilde Rosberg revanche, maar eigenlijk kwam hij er niet aan te pas. Hamilton was over het hele jaar sneller en sloeg toe op de juiste momenten. Ook dit seizoen waren er de nodige incidentjes. Zo duwde Rosberg Hamilton van de baan in Hongarije. Dat was een van de drie races waarin beide Mercedes-coureurs niet wonnen. In Japan wilde Hamilton koste wat het kost naar voren en duwde hij Rosberg in de eerste bocht van de race een beetje van de baan, waardoor de Duitser meerdere plekken verloor.

Nog een in bocht 1

Op het Circuit of The Americas kon Hamilton zijn titel al pakken, dat was drie races voor het einde. De wedstrijd startte in natte omstandigheden vanwege uitlopers van een orkaan die overtrokken. Hamilton kwam beter weg dan polesitter Rosberg en viel binnendoor aan. De Brit besloot vervolgens om eventjes niet te sturen en duwde de Duitser brutaal van de weg. Frustraties genoeg voor Rosberg. De race werd zeer chaotisch met veranderende omstandigheden en de nodige crashes, en op een gegeven moment kwam Rosberg weer voor Hamilton te liggen. Een klein foutje in de derde sector kwam de Duitser enorm duur te staan en Hamilton kon weer aan hem voorbij. Daardoor pakte de man uit Stevenage de zege, en de wereldtitel.

Nico Rosberg was na de race zichtbaar gefrustreerd. Toen Hamilton in het kamertje achter het podium het gesponsorde petje voor de tweede plek naar hem gooide, smeet Rosberg dat met een indrukwekkende slingerworp terug. De relatie, waar al niet veel van over was, liep verdere schade op, en de gebeurtenissen van 2016 maakten het uiteindelijk alleen maar erger.