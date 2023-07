VIDEO: Hülkenberg loopt schade op na inhaalactie Perez F1 Silverstone Sergio Perez ziet zijn kans schoon om Nico Hülkenberg in te halen wanneer de Duitser zich in bocht 3 van het circuit van Silverstone verremt. Hij duikt met de Red Bull aan de binnenkant en haalt de Haas-coureur in, al loopt de Duitser daarbij wel schade aan de voorvleugel op.