VIDEO: Hülkenberg lanceert zichzelf over band en pakt air time Nico Hülkenberg heeft een uitstekende sprint shootout achter de rug, want in SQ3 verzekerde de Haas F1-coureur zich knap van de vierde startplek voor de sprintrace. Tijdens het tweede segment van de kwalificatie voor de korte zaterdagse race kende de Duitser echter een bijzonder momentje, want hij lanceerde zich bij het wegrijden uit de pits over een wiel. Daardoor werd de VF-23 van Hülkenberg gelanceerd, maar hij kon zonder noemenswaardige schade verder. Bekijk de beelden van het incident in de onderstaande video.