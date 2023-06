VIDEO: Hülkenberg knokt zich terug met knappe dubbele inhaalactie Nico Hülkenberg viel in de openingsfase van de Spaanse Grand Prix redelijk ver terug, maar na zijn eerste pitstop heeft hij de weg omhoog weer gevonden. De Haas F1-coureur ging op het lange rechte stuk voorbij aan Zhou Guanyu en kon meteen profiteren van het feit dat Yuki Tsunoda de pits uitkwam. Hülkenberg ging in de eerste bocht buitenom bij de Japanner om weer wat terrein goed te maken. Niet veel later zouden Zhou en Tsunoda echter weer antwoorden. Bekijk de beelden van het gevecht in de onderstaande video.