VIDEO: Nico Hülkenberg loopt als eerste schade op in VT1 Monaco Nico Hülkenberg heeft als eerste coureur schade opgelopen in het Grand Prix-weekend in Monaco. De Duitser kwam de tunnel uit en maakte zich op voor de Nouvelle Chicane, maar sneed de bocht te vroeg aan en schampte de vangrail aan de binnenkant. Met een kapotte linker achterband kroop de Haas F1-coureur terug naar de pits. De sessie werd vervolgens kort stilgelegd vanwege rotzooi op de baan in de chicane.