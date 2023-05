VIDEO: Nico Hülkenberg crasht en veroorzaakt rode vlag in VT1 Miami Nico Hülkenberg heeft de eerste rode vlag van het Formule 1-weekend in Miami veroorzaakt. De Duitse Haas F1-coureur was snel bezig en had net de tweede tijd genoteerd, maar verloor in bocht 3 de achterkant van de bolide en knalde tegen de muur. De bolide stond op een gevaarlijke plaats en Hülkenberg kon door de schade zijn weg niet vervolgen, waarop de wedstrijdleiding besloot de sessie tijdelijk stil te leggen.