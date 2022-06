Charles Leclerc pakte zaterdag in Azerbeidzjan zijn zesde pole-position van het seizoen en zijn vierde op rij, maar bij de start van de race gaf hij de regie van de race al even uit handen. Sergio Perez kwam beter van zijn plek en nam de leiding over, waarna de Red Bull-coureur in de openingsfase meteen een gaatje van twee seconden sloeg. Leclerc profiteerde daarna van de virtual safety car, die werd veroorzaakt door zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard viel na negen ronden uit met een hydraulisch probleem en Leclerc dook op dat moment naar de pits voor zijn eerste - en uiteindelijk enige - pitstop van de dag.

Toen beide Red Bull-coureurs later onder groen hun pitstop maakten, had Leclerc een voorsprong van ruim dertien seconden op naaste achtervolger Max Verstappen. Lang kon hij daar niet van genieten, want tijdens de 21e ronde gaf de Ferrari-motor in de bolide van de Monegask de geest in de bochtencombinatie 18-19. Leclerc haalde de pits nog, maar de rookpluimen achter zijn Ferrari verraadden al dat zijn race er definitief op zat. Een pijnlijke uitvalbeurt, doordat titelrivalen Max Verstappen en Sergio Perez op dit moment de eerse twee posities bezetten in de race. "Het doet pijn", concludeerde Leclerc direct na zijn uitvalbeurt dan ook bij Sky Sports F1. "We moeten het echt onderzoeken, zodat het niet nogmaals gebeurt. Ik kan niet de juiste woorden vinden om het te beschrijven, maar het is heel, heel teleurstellend. We moeten er echt naar kijken."

Leclerc kon kort na zijn uitvalbeurt nog niet zeggen of Ferrari te veel de limiet op moet zoeken om Red Bull Racing bij te benen in de strijd om de wereldtitels. "Ik weet het niet. We zijn snel en hebben in de eerste races van het seizoen weinig problemen gehad, maar dat lijkt nu iets meer te worden. We hebben geen grote dingen veranderd en als we iets gedaan hebben, maakten we het beter. Het is momenteel moeilijk te begrijpen en we moeten dit natuurlijk analyseren, want ik heb niet het volledige beeld van wat er vandaag gebeurde. Persoonlijk doet dit echter pijn."

Video: Opgeblazen motor laat Leclerc uitvallen in Azerbeidzjan