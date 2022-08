VIDEO: Max Verstappen versus Charles Leclerc in 2022

Begin dit F1-seizoen introduceerde de FIA nieuwe technische reglementen. Met een versimpeling van de vleugels en de terugkeer van het grondeffect, was het belangrijkste doel om de actie op de baan te verbeteren. En vooralsnog worden de Formule 1-fans niet teleurgesteld. De auto's kunnen elkaar beter volgen en zelfs op technische en krappe circuits als de Hungaroring was het volop feest.

Niet alleen in het middenveld wordt hard gestreden, ook in de voorhoede vochten twee getalenteerde F1-coureurs menig duel uit. Max Verstappen en Charles Leclerc staan dit jaar op scherp. Er wordt hard, maar eerlijk gestreden. Dit heeft menig fan al op de banken doen staan. Neem het rondenlange gevecht in Bahrein, dat een vervolg kreeg in Saudi-Arabië of de prachtige strijd in Miami. Laten we ook Oostenrijk niet vergeten, waarbij de Monegask voor het oog van alle Nederlandse fans uiteindelijk aan het langste eind trok door op de baan liefst driemaal zijn Red Bull-rivaal te passeren.

Motorsport.com Nederland heeft in samenwerking met Viaplay de mooiste F1-duels tussen Verstappen en Leclerc in de eerste seizoenshelft voor je op een rijtje gezet.

Video: De mooiste F1-duels tussen Max Verstappen en Charles Leclerc in 2022