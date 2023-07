VIDEO: Hakkinen pakt Schumacher met een van mooiste F1-inhaalacties ooit Michael Schumacher en Mika Hakkinen waren in 2000 verwikkeld in een mooie strijd om de Formule 1-wereldtitel. Voorafgaand aan de Belgische Grand Prix voerde regerend wereldkampioen Hakkinen de ranglijst aan, maar naaste achtervolger Schumacher leek op Spa-Francorchamps terug te slaan met een zege in wisselende omstandigheden. Hakkinen zette echter met succes de achtervolging op zijn rivaal. Na een mislukte inhaalpoging in de 40ste ronde zette de Fin een ronde later opnieuw de aanval in. In de slipstream van achterblijver Ricardo Zonta koos hij ervoor om de Braziliaan rechts te passeren, terwijl Schumacher de linkerkant koos. Het leverde de McLaren-coureur de zege op, maar uiteindelijk zou het niet genoeg blijken om zijn wereldtitel te prolongeren. De inhaalactie, door menigeen uitgeroepen tot beste inhaalactie ooit, zie je in de onderstaande video.