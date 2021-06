VIDEO: Schumacher en Tsunoda eindigen F1-kwalificatie in de muur

Yuki Tsunoda was al vroeg in de kwalificatie de eerste rijder die voor een onderbreking zorgde. De Japanner verloor in de eerste bocht de controle over zijn AlphaTauri, om in de tweede bocht achterwaarts in de omheining te eindigen.

Tsunoda probeerde zijn weg nog wel te vervolgen, maar de Japanner. kreeg de Honda-aangedreven bolide niet meer in zijn versnelling. Daarmee kwam de kwalificatie van de F1-debutant net als in Imola en Baku tot een vroegtijdig einde met een crash, wat hem zondag de laatste startplek voor de Franse Grand Prix oplevert.

Schumacher ondanks crash in Q2

Mick Schumacher schopte het in de kwalificatie op het circuit van Paul Ricard voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan tot het tweede kwalificatiedeel, maar de manier waarop was verre van ideaal voor de Duitser. De coureur van Haas had aan het einde van Q1 de veertiende tijd in handen toen ook hij in de fout ging.

Met zijn crash zorgde Schumacher voor een tweede code rood in het eerste kwalificatiedeel, die daarna niet meer werd hervat. Met zijn veertiende tijd had Schumacher het daarmee wel voor het eerst dit seizoen tot het tweede kwalificatiedeel weten te schoppen, maar vanwege de schade aan de VF-21 kon de jonge Duitser daar niet aan deelnemen.