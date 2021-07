Video: Schumacher vliegt hard in de bandenstapels in VT3

Schumacher had met zijn Haas de zeventiende tijd in handen op het moment dat het iets meer dan een kwartier voor het einde van de derde vrije training mis ging voor de Duitse Formule 1-debutant. Bij het insturen van bocht 11 – een snelle knik naar rechts – verloor de Haas-coureur de controle over zijn VF-21, waarna deze op hoge snelheid linksaf de bandenstapels in gleed.

Na de klap liet Schumacher weten dat hij ongedeerd was gebleven bij de crash, waarna hij zich verontschuldigde tegenover het team. “Ik weet wat dit betekent”, sprak Schumacher vervolgens, die daarmee al lijkt te vermoeden dat hij vanwege de schade aan zijn auto vermoedelijk niet deel zal kunnen nemen aan de kwalificatie zaterdagmiddag.

Eerder dit jaar moest Schumacher ook al de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco missen na een crash in de derde vrije training.