VIDEO: Schumacher met de schrik vrij na spin in tweede training

De tweede vrije training op Circuit Paul Ricard was nog niet lang onderweg toen Mick Schumacher met de schrik vrijkwam. De Duitser was onderweg op een setje mediums en had op die band al een tijd gereden die op dat moment goed was voor de zevende positie, toen hij een angstig moment beleefde in bocht 11. Bij het insturen van deze razendsnelle bocht raakte Schumacher de achterkant van zijn Haas F1-bolide kwijt, waardoor hij in een spin belandde.

Het lukte Schumacher ternauwernood om de spin op te vangen en zijn auto uit de muur te houden, ongetwijfeld tot opluchting van teambaas Guenther Steiner. Het team kan schade financieel gezien niet gebruiken en dus zal de Italiaan opgelucht hebben ademgehaald. "Het enige nadeel van dit momentje is dat we de set banden kwijt zijn", analyseerde Steiner niet veel later bij Sky Sports F1. "Die hebben een flinke flat spot, waardoor we die niet meer kunnen gebruiken voor de lange runs.