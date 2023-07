VIDEO: Schumacher wil Coulthard te lijf gaan na crash in GP België 1998 De Belgische Grand Prix van 1998 werd een zeer gedenkwaardige race. Niet alleen door de gigantische startcrash waar dertien auto's bij betrokken waren en de eerste F1-zege van Jordan, maar ook vanwege het incident tussen Michael Schumacher en David Coulthard. De beelden van de crash - en van de boze Schumacher die in de pits verhaal komt halen bij Coulthard - zie je in de onderstaande video.

Door: Bjorn Smit Na de herstart van de Grand Prix van België van 1998 leek Michael Schumacher op weg naar een dominante overwinning. Op Spa-Francorchamps, waar het tijdens de race hard regende, bouwde de toenmalig Ferrari-coureur een grote voorsprong op naar zijn naaste concurrenten. Na 25 ronden kwam er echter een abrupt einde aan de race van de Duitser. Schumacher wilde David Coulthard op een ronde achterstand zetten, maar de McLaren-coureur minderde vaart terwijl hij op de ideale racelijn zat. De leider van de race had dit niet door, raakte de achterzijde van de McLaren en moest vervolgens op drie wielen terugrijden naar de pits. Eenmaal daar aangekomen liet Schumacher zijn frustraties de vrije loop en bracht hij een bezoekje aan de pitbox van McLaren, waar hij verhaal wilde halen bij Coulthard. Schumachers race zat er na het incident op. Aanvankelijk leek ook Coulthard klaar te zijn, maar de Schot kon uiteindelijk na reparaties terugkeren op de baan. Met vijf ronden achterstand eindigde hij uiteindelijk op de zevende plaats.