VIDEO: Mercedes snelste in VT2 F1 Canada, zware regenval in slotfase Het was een ietwat vreemde openingsdag van het Grand Prix-weekend in Canada, maar in de verlengde tweede vrije training was er genoeg actie op de baan. Mercedes deelde onder leiding van Lewis Hamilton uiteindelijk de lakens uit. Max Verstappen moest genoegen nemen met een zesde tijd. In de slotfase openden de hemelpoorten zich boven het Circuit Gilles Villeneuve, wat het zicht ontzettend slecht maakte. Bekijk de uitgebreide samenvatting van de tweede vrije training.