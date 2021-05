VIDEO: Mercedes heeft voorwiel Bottas eindelijk losgekregen

De Mercedes W12 van Valtteri Bottas en het rechter voorwiel: het leek al bijna net zo’n iconisch duo te worden als Bassie & Adriaan en Samson & Gert. Na de mislukte pitstop tijdens de Grand Prix van Monaco zat het wiel muurvast en moest de auto inclusief de versleten voorband terug naar de Mercedes-fabriek in Brackley worden vervoerd.

Terwijl talloze grappen al snel op diverse social media circuleerden, moest in Brackley speciaal gereedschap tevoorschijn worden gehaald om de beschadigde wielmoer los te slijpen van de auto. In die zware bevalling is de kampioensformatie van Toto Wolff inmiddels geslaagd: dinsdagochtend 09.59 uur lokale tijd werden wiel en auto eindelijk van elkaar gescheiden. Het heuglijke nieuws werd donderdagmiddag door Mercedes zelf gedeeld in een korte video op Twitter.

Na talloze suggesties van fans – van WD40 tot een ouderwetse hamer – heeft Mercedes het wiel met behulp van een dremel uiteindelijk los weten te krijgen. Over de oorzaak van de mislukte pitstop heeft Mercedes in onderstaande video ook al meer tekst en uitleg gegeven.

