Veel fans keken er al dagen naar uit: het officiële Formule 1-debuut van Andrea Kimi Antonelli. De jongeling is de grootste kandidaat om volgend jaar het zitje van Lewis Hamilton bij Mercedes in te nemen. In Monza mocht hij zijn eerste meters tijdens een Grand Prix-weekend maken. Na een goede start met de kortstondig snelste tijd in zijn eerste run, ging het vervolgens goed mis. De jongeling verloor in de laatste bocht voor start-finish de controle over zijn W15 en klapte met hoge snelheid in de bandenstapels. De Mercedes van George Russell raakte daarbij flink beschadigd, terwijl ook het zelfvertrouwen van de Italiaan een forse deuk opgelopen zal hebben.

Na een scheldkanonnade bood Antonelli via de boordradio direct zijn excuses aan. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde: "Kimi all good, all good Kimi" in de hoop de Italiaan een hart onder de riem te steken. Door de crash werd de rode vlag uitgehangen en lag de sessie zo'n tien minuten stil. Het team zal flink aan de bak moeten om de wagen op te bouwen voor George Russell, zodat de Brit er in de middag weer mee in actie kan komen. De tweede vrije training begint om 17.00 uur. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is.

Vorig raceweekend in Zandvoort keek teambaas Wolff nog reikhalzend uit naar de eerste officiële Formule 1-meters van zijn toptalent: "Het wordt echt een emotioneel moment. We volgen hem namelijk al vanaf zijn elfde, als kleine karter. Hij is een Mercedes-jongen, dus ik ben trots dat hij deel uitmaakt van ons team. Om hem op vrijdag in VT1 naar buiten te zien rijden, voor alle tifosi, met een Italiaanse jongen in een competitieve auto, dat is iets waar iedereen in heel Italië trots op kan zijn. En vervolgens zien we wel weer verder."

De eerste snelle ronde van Kimi Antonelli: