VIDEO: Mercedes legt uit: Hoe kon het zo misgaan in Monaco?

De Grand Prix van Monaco liep uit op een rampweekend voor Mercedes. Door een uitvalbeurt van Valtteri Bottas en een teleurstellende zevende plek voor Lewis Hamilton verloor de renstal de leiding in beide kampioenschappen aan Max Verstappen en het team van Red Bull. In bovenstaande video geeft James Vowles, die bij Mercedes verantwoordelijk is voor de gekozen strategie, antwoord op alle vragen. Waarom kwam Hamilton bijvoorbeeld zoveel snelheid tekort en waarom koos de renstal met de titelverdediger voor een zogenaamde undercut, terwijl het langer doorrijden op de eerste set banden achteraf gezien de betere optie bleek?

Ook legt Vowles uitgebreid uit hoe de wielmoeren van Mercedes functioneren en hoe het zo vreselijk mis kon gaan tijdens de pitstop van Valtteri Bottas, die uiteindelijk het einde van zijn race betekende.

