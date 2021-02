VIDEO: McLaren MCL35M in actie op Silverstone

De nieuwe bolide van het team uit Woking werd maandagavond gepresenteerd en is dus vandaag al inzetbaar. Zowel Norris als zijn nieuwe teamcollega Daniel Ricciardo zullen de wagen vandaag de sporen geven.

Overigens krijgen de beide coureurs niet al te veel tijd op het circuit. Het gaat vandaag bij McLaren om een filmdag. De coureurs mogen maximaal maar honderd kilometer afleggen. De dag is vooral bedoeld om voor marketingdoeleinden foto's en filmbeelden te schieten.

De eerste en enige echte test vindt pas in maart plaats. Van 12 tot en met 14 maart staat op het Bahrain International Circuit de pre-seasontest op het programma.

Omdat die test is beperkt tot slechts drie dagen is de filmdag vandaag wel een mooie gelegenheid voor McLaren om alvast wat kinderziekten op het spoor te komen, zonder dat het kostbare testtijd in Bahrein in beslag neemt. Twee weken na de pre-seasontest wacht in Bahrein de eerste Grand Prix van het jaar verreden.