McLaren heeft al het gehele weekend in Las Vegas de snelheid niet op orde. De formatie uit Woking heeft vooral moeite in de langzame bochten en ontbeert bovendien topsnelheid op de lange rechte stukken. Dat resulteerde in het eerste segment van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas in een grote schok: zowel Lando Norris als Oscar Piastri werd uitgeschakeld. Een bittere pil voor de renstal die de laatste weken zo lekker in vorm is.