VIDEO: McLaren zeer geheimzinnig over vloer bij F1-debuut MCL60

McLaren koos bewust voor een filmdag in Bahrein, aangezien daar donderdag ook de driedaagse wintertest van start gaat. Met de MCL60 hoopt het Britse raceteam de stap naar de top vier te maken, waarbij Alpine de meest belangrijke concurrent lijkt te worden. Beide formaties streden vorig jaar om de vierde plek. Het Franse merk trok ondanks veel technisch malheur uiteindelijk aan het langste eind.

In de video is te zien dat Lando Norris de nieuwe Formule 1-auto aan de tand mag voelen. De regels tijdens een filmdag zijn helder: niet meer dan 100 kilometer rijden en dat op speciale demo-banden van Pirelli. Na een check of de communicatie goed werkt, trapt de Brit het gaspedaal dieper in. Het meest opvallende is dat McLaren de vloerranden wazig heeft gemaakt. Door het grondeffect is de vloer een van de belangrijkste componenten geworden om downforce mee te genereren. Met name vorig F1-seizoen verschilden de vloeren nogal van elkaar. De nieuwe MCL60 is een doorontwikkeling van de MCL36 en omdat de vloerranden wazig zijn gemaakt, betekent dit dat ook in Woking hard aan het onderste gedeelte van de auto is gewerkt en nog niets wil prijsgeven.

Het F1-debuut van de Mercedes-aangedreven MCL60 lijkt in ieder geval vlekkeloos te zijn verlopen. Op de vraag of het goed is om weer in de auto te zitten, antwoordt Norris richting zijn engineer: "Ik ben zo blij dat ik je prachtige stem weer hoor. Het voelt in ieder geval als een F1-auto, dus dit is een goede start." Oscar Piastri mocht later op de dinsdag zijn eerste meters maken met de MCL60. De Australiër is een van de drie debutanten dit jaar en is bij McLaren de opvolger van Daniel Ricciardo. McLaren heeft de verdeling van de wintertest nog niet bekendgemaakt.