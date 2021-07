McLaren: "Straf voor Norris in Oostenrijkse GP complete onzin"

Zo is zijn Britse coureur op de vingers getikt na het duel met Sergio Perez in de openingsfase van de race. De Mexicaan koos de buitenkant en moest dat bekopen met een uitstapje door het grind. De wedstrijdleiding oordeelde dat Norris zijn opponent van de baan had gedrukt, al gaf nota bene Red Bull-teambaas Christian Horner na afloop aan dat een straf onterecht was. McLaren-voorman Brown is logischerwijs een vergelijkbare mening toegedaan.

"Ik vind het complete onzin. Zolang ik in de autosport actief ben - en dat is al 35 jaar - is het zo dat degene die aanvalt via de buitenkant zelf moet oppassen. Natuurlijk is het wiel-aan-wiel racen geweldig om te zien, maar daarmee neem je als coureur aan de buitenkant zelf het risico dat er bij het uitkomen van de bocht geen ruimte meer is", laat Brown tijdens een exclusieve terugblik met Motorsport TV weten. "Ik vond het juist geweldig om Lando op de limiet te zien verdedigen. En we moeten die mannen - zolang het veilig is - gewoon laten racen in mijn optiek. Ik heb nog geen enkele coureur gesproken die de actie van Lando niet 'clean' vond."

Brown voelt net als Horner toe dat de Formule 1 een precedent schept. Waar de teambaas van onder meer Max Verstappen het vergelijkt met een schwalbe in het voetbal, houdt Brown het liever bij racetermen: "Maar dit is zeker een precedent. Het enige dat je als coureur nog hoeft te doen, is naast iemand komen. Dan volgt er een straf. Op die manier wordt het lastig racen... Min of meer hetzelfde geldt trouwens voor de acties van Perez [bij Leclerc]. Eentje was op de grens en verdiende misschien wel een straf, maar met die andere move was helemaal niks mis. Dat er dan ook nog eens strafpunten op de licentie overheen komen voor al die coureurs, is helemaal belachelijk. Lando staat op tien en is nog maar een paar punten verwijderd van een schorsing, maar ik me geen enkele gevaarlijke actie van hem herinneren."

Bekijk hierboven de volledige video met de kijk van Zak Brown op de incidenten in Spielberg.