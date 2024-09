VIDEO: Max Verstappen zwaar ontevreden met F1-auto in VT3 Monza

Het tempo van de voorsten is niet bij te houden voor Max Verstappen in de Red Bull. De Nederlandse Formule 1-coureur staat op tweeënhalf tienden van de top in de derde vrije training. Normaal is dat gat niet zo erg, maar nu in Monza zitten er vijf andere coureurs voor hem. Mocht dat in de kwalificatie net zo zijn, dan is het verschil erg groot. Verstappen is daarom ook niet tevreden. Vooral de snelheid in de langzame en mediumsnelheidsbochten valt de coureur tegen. Kan Red Bull het nog omdraaien?