VIDEO: Max Verstappen zit Lando Norris gigantisch in de weg F1 Jeddah Lando Norris schrok zaterdagmiddag flink van een traag rijdende Max Verstappen. De McLaren-coureur was net begonnen aan een snelle ronde, terwijl de regerend wereldkampioen de boel aan het afkoelen was. In de eerste sector, waar het zicht nogal beroerd is, stuitte Norris op de RB19 van de Nederlander en liet via de boordradio meteen weten dat het zeer gevaarlijk was. Verstappen bood meteen zijn excuses aan door een handje op te steken en gaf zijn engineer vervolgens op z'n donder. Het incident wordt onderzocht door de stewards.