VIDEO: Verstappen zet snelste tijd neer in VT2 GP Abu Dhabi

Wolff grapt: "F1-kwalificatie in Abu Dhabi mag het toilet in"

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt voor om de zaterdag van het Duitse merk in het kader van Wereld Toilet Dag maar in het toilet te mikken. De Oostenrijkse chef zag Lewis Hamilton en George Russell worstelen in de kwalificatie in Abu Dhabi, maar hoopt zondag weer mee te kunnen doen.