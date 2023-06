VIDEO: Verstappen en Tsunoda strijden in brute monstertrucks

Eerder dit jaar heeft Red Bull de reeks races van de (Un)Serious Racing Series afgetrapt in Miami, waar Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda elkaar bestreden in kleine speedbootjes. Tsunoda bleek het beste overweg te kunnen met het water en zette AlphaTauri daarmee op 1-0, maar in de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk heeft Red Bull Racing de kans gekregen om de stand gelijk te trekken. Max Verstappen werd namelijk naar voren geschoven om in de Erzbergmijn, de grootste mijn van Midden-Europa, te racen met een heuse monstertruck. De tweevoudig wereldkampioen mocht het daarin opnemen tegen Tsunoda. In de kwalificatie toonde Verstappen zich de snellere van de twee, maar heeft hij de race daarna ook op zijn naam kunnen schrijven? Het antwoord daarop is te zien in de video bovenaan deze pagina.

Verstappen heeft in ieder geval wel genoten van de wilde rit in de monstertruck, die een vermogen van 500 pk heeft. "Ik heb nooit echt offroad gereden. Ik heb wel in de rallyauto van mijn vader gereden, maar dat was vooral op asfalt", zei de huidige WK-leider. "Het geweldige is dat wij altijd dit soort gekke dingen doen die geen enkel ander team doet. Omdat ik nu al zo lang onderdeel ben van het team, heb ik zoveel gekke en vreemde dingen kunnen doen. Dit is er nog eentje op de lijst."