VIDEO: Max Verstappen wint Grand Prix van Mexico Max Verstappen heeft met een sterk optreden de Grand Prix van Mexico op zijn naam geschreven. De Red Bull-coureur hield zondag Lewis Hamilton en thuisheld Sergio Perez zonder problemen achter zich. Voor Verstappen is het zijn vierde zege op het Autodromo Hermanos Rodriguez en zijn veertiende triomf van het seizoen, waarmee hij nu alleen recordhouder is qua overwinningen in één Formule 1-seizoen. Bekijk hieronder de beelden van de finish.