VIDEO: Max Verstappen wint Formule 1-sprintrace Oostenrijk

Max Verstappen startte de sprintrace op de Red Bull Ring vanaf pole-position. De drievoudig wereldkampioen behield na het doven van de rode lichten de koppositie, maar werd in de openingsfase flink onder druk gezet door de McLarens. Lando Norris ging Verstappen zelfs even voorbij, al sloeg laatstgenoemde meteen terug. Daarna reed hij gestaag weg bij de concurrentie, om als winnaar over de finish te komen.