VIDEO: Max Verstappen werkt eerste ronde van VT3 af in Spanje

De derde vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya is om 12.30 uur van start gegaan en de sessie duurt een uur. Zoals gebruikelijk bleven veel coureurs in de openingsfase nog binnen staan, maar dat gold niet voor Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Brit was de eerste die een getimede ronde noteerde in deze VT3, gevolgd door Verstappen. Verstappen was op het setje mediums 59 duizendsten langzamer dan de Mercedes-coureur.

Deze derde en laatste vrije training biedt de coureurs en teams een laatste kans om te controleren of alles naar behoren werkt en of er nog wat gesleuteld moet worden voor de kwalificatie. Vanaf die kwalificatie zijn de teams namelijk beperkt in wat zij kunnen wijzigen aan de auto dankzij de parc fermé-regels. Om 16.00 uur gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje van start. Zoals gebruikelijk telt die kwalificatie drie sessies van 18, 15 en 12 minuten.