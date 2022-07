Nadat hij tijdens de Grand Prix van Oostenrijk zijn meerdere moest erkennen in Charles Leclerc, aast Max Verstappen dit weekend in Frankrijk op het uitbreiden van zijn voorsprong in het kampioenschap. De coureur van Red Bull Racing kwam dan ook goed uit de startblokken tijdens de eerste vrije training door vrijwel meteen naar de eerste positie te gaan. Die hield hij een behoorlijke tijd vast, tot Carlos Sainz in de tweede helft van de sessie een kleine tiende onder zijn tijd dook. Verstappen was toen al onderweg op een nieuw setje banden.

Die nieuwe rode softs benutte Verstappen door naar 1.34.021 te sneller, waarmee hij de koppositie weer overnam van de Spaanse Ferrari-coureur. Dat deed de Nederlander zelfs met een foutje in bocht 11, waar hij bij het uitkomen iets te enthousiast over de kerbstones ging. Uiteindelijk bleek dit foutje hem de snelste tijd van VT1 te kosten, want later dook Leclerc slechts 0.091 seconde onder Verstappens tijd. De Monegask was in de derde sector bijna drie tienden sneller dan de Red Bull-coureur.

