Na zijn uitstekende eerste dag zit Max Verstappen deze middag voor zijn laatste testkilometers in de nieuwe RB19. De regerend F1-kampioen liet er geen gras over groeien: in zijn eerste run zette hij direct een 1.32.815 neer. Dat was sneller dan zijn eigen toptijd van de eerste dag: een 1.32.837. Dat deed hij op het prototype band. Na een cooldown ging hij er opnieuw voor zitten en verbeterde zich naar een 1.32.519.

Niet veel later verlaagde de Red Bull-coureur dit naar een 1.31.863, pakte P1 over van Carlos Sainz en reed hij de voorlopig snelste tijd van de F1-test in Bahrein. Toch was het niet genoeg. Hij schaafde vervolgens nog eens twee tienden van zijn snelste tijd af: 1.31.650.

